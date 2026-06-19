Request Trial

Mrinali Menon

Key details

  • Job title: Senior Intellectual Property Manager
  • Firm: HSM IP
  • Jurisdiction: Cayman Islands
  • Services: Patents, Trademarks, Copyright
  • Level:Senior-level










More features

China's World Cup superstar referee is a personal branding phenomenon
No extension: Delhi court reinforces strict timelines in IBM trademark case
From Coca-Cola to Banksy: How much is a secret worth in IP?
Why enforced arbitration could fix 'dysfunctional' FRAND system