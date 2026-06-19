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Leaders 2026
Mrinali Menon
Mrinali Menon
Key details
Job title:
Senior Intellectual Property Manager
Firm:
HSM IP
Jurisdiction:
Cayman Islands
Services:
Patents, Trademarks, Copyright
Level:
Senior-level
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